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Генменеджер «Эдмонтона» надеется, что «Ойлерз» выиграют Кубок Стэнли в следующем сезоне

Генменеджер «Эдмонтона» надеется, что «Ойлерз» выиграют Кубок Стэнли в следующем сезоне
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд оптимистично настроен относительно ближайшего будущего клуба и считает, что команда готова уже в следующем сезоне стать обладателем Кубка Стэнли.

«У меня остались год по контракту и незавершённое дело. На текущем этапе я уже не инвестирую в зелёные бананы. Я не уверен, что буду работать достаточно долго, чтобы увидеть, как они созреют и станут жёлтыми.

Однако я по-прежнему полон энергии и страсти. Последний раз я был генменеджером команды, победившей в Кубке Стэнли, в 2008 году («Детройт Ред Уингз». — Прим. «Чемпионата»). Это было 15 лет назад, целая карьера хоккеиста. Я бы хотел сделать это ещё раз. Думаю, наша команда способна на это», – цитирует Холланда TSN.

Ранее капитан команды Коннор Макдэвид также выражал мнение, что «нефтяники» готовы к победе в Кубке Стэнли. В текущем плей-офф «Эдмонтон» проиграл во втором раунде «Вегасу» в шести матчах.

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