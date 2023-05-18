Защитник ЦСКА — о двух Кубках Гагарина: никогда не мог даже мечтать о таком

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев поделился эмоциями от завоевания второго Кубка Гагарина за два года в составе армейского клуба и рассказал, как восстанавливается после тяжёлого сезона.

«В ЦСКА за два года завоевал два Кубка Гагарина? Ощущения непередаваемые! Никогда не мог даже мечтать о таком, но это происходит. Значит, движемся в правильном направлении всей командой.

Сейчас немножко эмоции поутихли. Действительно, наступила пора спокойного отдыха, посвящаю время семье и близким. Много времени провожу на природе, съездил на рыбалку. Спокойствие во всём. Нужно восстановиться, не только физически, но и отойти морально от такого наполненного эмоциями сезона. Дальше потихоньку нужно приступать к тренировкам, чтобы держать себя в тонусе», — цитирует Провольнева официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Провольнев провёл 90 матчей с учётом плей-офф и заработал 27 (4+23) очков. ЦСКА в финале обыграл «Ак Барс» в семи матчах.