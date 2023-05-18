«Не все к нам хотят ехать». Спортивный директор «Лады» о трудностях подписания контрактов

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о трудностях в подписании контрактов с молодыми игроками, которые хорошо проявили себя в прошлом сезоне, а также сообщил о приоритетных позициях, на которые тольяттинский клуб ищет легионеров.

«В этом году после окончания сезона все игроки команды стали неограниченно свободными агентами. Поэтому есть большие сложности с сохранением молодых игроков, которые о себе заявили и на которых претендуют другие клубы. Что касается уже подписанных контрактов, то эти игроки проявили себя в ВХЛ, сейчас всё понимают, с ними комфортно общаться, и можно говорить о том, что мы должны перевернуть новую страницу тольяттинской «Лады». Идёт рабочий процесс.

В усилении нуждаются все позиции, идёт работа, переговоры, сейчас они в самом разгаре. Если все команды уже работали изначально, то мы ещё не знали про свой статус. Начали работать с опозданием, уже после того, как было принято решение о вступлении «Лады» в КХЛ. Думаю, мы своё нагоним. Это вызов для нас, и мы будем оправдывать надежды.

Учитывая лимит в три легионера, мы первоначально смотрим так, что нам нужны двое нападающих и защитник, и, скорее всего, это будет кто-то из Северной Америки. Но все знают про положение в мире, не все к нам хотят ехать. Объём большой, предложения идут, наши предложения рассматривают, мы хотим приобрести иностранцев хорошего качества», — цитирует Якубова ТАСС.

Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.