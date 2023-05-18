«Отстранили от работы, и гнобили болельщики». Экс-арбитр — о скандале в финале Суперлиги

Экс-судья Александр Зайцев вспомнил о скандальных событиях финала Суперлиги-2003, в котором «Локомотив» под руководством Владимира Вуйтека играл с «Северсталью». Арбитр засчитал шайбу ярославцев, за что впоследствии был отстранён от работы.

«Владимир Вуйтек – интеллигентнейший человек! Никогда не слышал от него какого-то грубого слова, ничего такого он себе не позволял. Но этой своей интеллигентностью в 2003 году он меня и подставил. Его «Локомотив» тогда играл в финале с «Северсталью», и в одном из матчей, где ярославцы были гостями, по его настоятельным, но вежливым просьбам я решил просмотреть момент на предмет взятия ворот череповчан. И по всему выходило, что шайба пересекла линию ворот, гол я засчитал, хотя на повторе на 100% этого было не видно.

Там история в следующем – камера над воротами стояла под углом из-за мешающей балки на потолке, поэтому штанга закрывала линию ворот. Но, ещё раз отмечу, по всему выходило, что гол был. Меня потом за это решение отстранили от работы, наказали, гнобили болельщики «Северстали». А в итоге все признали, что гол действительно был. Я после того случая, кстати, сказал руководству «Северстали», что камеру лучше установить правильно, потому что именно их команда атакует эти ворота два периода, а соперник-то — только один, и именно голы череповчан в случае чего не будут засчитывать. Камеру перевесили, но, получается, уже после того, как обожглись на этом», — сказал Зайцев в интервью Betonmobile.

Ранее Зайцев рассказал о спорах игроков и тренеров с арбитрами и отмечал плохое знание хоккейных правил у большинства игроков времён его работы в российской лиге.