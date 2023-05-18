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Ткачук — о серии с «Каролиной»: мы засучим рукава и будем готовы ко встрече с ними

Ткачук — о серии с «Каролиной»: мы засучим рукава и будем готовы ко встрече с ними
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции с «Каролиной».

«Сейчас мы просто плывём на волне и позволяем хорошим временам продолжаться. Приятно приходить на каток каждый день и ежедневно кататься здесь. Мы всё ещё в игре.

«Каролина» проводит великолепный сезон, это одна из лучших команд в лиге по набранным очкам. Они доставили нам много проблем в этом году и доминировали над большинством команд, с которыми играли. Мы засучим рукава и будем готовы ко встрече с ними», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится 19 мая в Роли. Начало встречи — в 3:00 мск.

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