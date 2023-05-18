Задоров: идеальный игрок плей-офф — это Ваня Барбашёв, бьётся и борется

Защитник «Калгари» Никита Задоров отметил слабую игру капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида при игре в равных составах в текущем плей-офф. Также россиянин отметил игру нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва в матчах на вылет.
«У Макдэвида в этом плей-офф 20 очков в 12 матчах? Но это всё на большинстве, в равных составах у него всего семь очков. А в прошлом году он делал разницу «пять на пять». Да и по игре же всё видно. Может, Коннор с травмой играл. Но он сто процентов выступил слабее своего уровня.
Почему в плей-офф все команды с большими именами не вышли? Потому что твои топовые игроки должны что-то доставать из себя. Идеальный игрок плей-офф — Ваня Барбашёв. Когда «Сент-Луис» выиграл кубок, это было лучшее четвёртое звено в лиге, они тогда весь «Бостон» перебили. Вот и сейчас он здорово играет за «Вегас». Когда у тебя такое четвёртое звено, ты знаешь, что оно будет биться, бороться.
Посмотрите на «Колорадо» в прошлом году, у них не было сбалансированного состава, была разница между первыми двумя звеньями и остальными. Там лидеры выступили на пределе своих возможностей и поэтому выиграли кубок. Маккиннон — лучший игрок в мире, на мой взгляд. Он даёт тебе всё. И не только как игрок, но и как лидер. Он ведёт за собой команду. С такими игроками и выиграешь. А не с теми, кто в регулярке по 50–60 голов забивает, а потом их всю серию не видно», — цитирует Задорова Sport24.
В текущем плей-офф Барбашёв установил новый личный рекорд по очкам. На счету россиянина 9 (4+5) очков в 11 матчах.
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