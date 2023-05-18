«Лада» подписала контракты с защитниками Минеевым и Сёминым

Хоккейный клуб «Лада» заключил контракты с защитниками Максимом Минеевым и Владиславом Сёминым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что контракт с Минеевым рассчитан на два сезона и имеет двусторонний характер, соглашение с Сёминым рассчитано на два сезона и имеет односторонний характер.
Минеев в прошедшем сезоне выступал за красноярский «Сокол», с которым дошёл до финала Кубка Петрова. В 26 матчах регулярного чемпионата на его счету 29 (7+22) очков. В 23 матчах плей-офф Минеев набрал 16 (3+13) очков, он стал самым результативным защитником Кубка Петрова.
Сёмин в 42 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за тюменский «Рубин» набрал 11 (4+7) очков. В 15 матчах плей-офф защитник набрал 7 (4+3) очков. В составе тюменского клуба Сёмин стал обладателем Кубка Петрова в 2022 году. В 2018 году Владислав завоевал приз лучшему новичку ВХЛ.
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