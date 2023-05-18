«Не считаю, что это что-то зазорное». Задоров — о том, почему надел майку в поддержку ЛГБТ

Защитник «Калгари» Никита Задоров объяснил, почему надел радужную майку в поддержку ЛГБТ на раскатку одного из матчей прошедшего сезона НХЛ.

«Моё мнение спрашивали. Спрашивали у меня, у Кадри и у Лучича. Мы в команде обсуждали эту тему. Все ребята хотят, чтобы у них был выбор. Ваня Проворов первым поднял эту тему. Всем хочется, чтобы НХЛ общалась с игроками, спрашивала наше мнение, а не навязывала нам ничего. Нам выбор дали. Я решил надеть джерси, потому что уже в «Чикаго» её надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю.

В прошлые сезоны мнения не спрашивали? Спрашивать начали только в этом году после истории с Ваней Проворовым. В прошлом сезоне в «Калгари» этой акции не было, в «Колорадо» тоже не было. Майки мы надевали в «Чикаго». Всё зависит от рынка команды», — цитирует Задорова Sport24.

Напомним, в середине прошедшего сезона НХЛ российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой. После этого несколько клубов НХЛ приняли решение не проводить ЛГБТ-акцию. Также отдельные игроки НХЛ отказывались надевать радужные майки.

Руководство НХЛ объявило, что в межсезонье пересмотрит целесообразность акций в поддержку ЛГБТ.