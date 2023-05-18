Сушинский: Драйзайтлю неинтересно без России играть на чемпионате мира, что там ловить

Бывший нападающий СКА и сборной России по хоккею Максим Сушинский порассуждал над причинами отказа немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля принять участие в чемпионате мира в составе сборной Германии.

«Почему Драйзайтль не поехал на чемпионат мира? Какая разница. Сезон длинный, ещё после 100 игр за сборную играть? Ничего страшного в этом нет, в следующем году сыграет. Он же не сказал, что навсегда отказывается от сборной Германии?

Драйзайтлю неинтересно без России на чемпионате мира играть. Мы не участвуем, что там ловить. Ждёт, когда нас вернут. Пока есть шанс травмы залечить, отдохнуть, время с семьёй провести. Пастрняк из «Бостона» тоже не приехал на чемпионат выступать за чехов, все люди и хотят отдыхать после тяжёлого сезона. Трагедию не надо из этого делать или что-то криминальное искать.

Если бы из наших звёзд кто-то не приехал? Тоже нормально. Овечкин или Малкин не могут отказаться от одного турнира? Если что-то не так со здоровьем, хоккеисты не хотят мучаться на льду и подводить команду», — цитирует Сушинского Legalbet.

Вчера стало известно, что нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отказался сыграть за сборную Германии на чемпионате мира — 2023. Драйзайтль в регулярке НХЛ сыграл 80 матчей, в которых набрал 128 (52+76) очков. В плей-офф на счету 27-летнего форварда 12 игр и 18 (13+5) результативных баллов.