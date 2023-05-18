Стал известен срок контракта защитника Брынцева с «Амуром»

«Амур» официально объявил о подписании контракта с защитником Александром Брынцевым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение с хоккеистом носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2023/2024. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

Прошедший сезон КХЛ Брынцев начинал в составе «Спартака», где за 29 матчей отметился одной результативной передачей. По ходу сезона 27-летний защитник перешёл в «Трактор», где провёл 22 матча, отметившись двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны по итогам матчей прошедшего сезона составил «-7».

Всего в КХЛ на счету Брынцева 471 матч, в котором защитник набрал 68 очков — забросил 12 шайб и отдал 56 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны в карьере КХЛ составил «-38». Помимо «Спартака» и «Трактора», Брынцев выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик».