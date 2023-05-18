Щитов — о критике Фетисовым трансляций ЧМ: политики не всегда думают о мнении болельщиков

Хоккейный эксперт Никита Щитов считает, что нынешний уровень чемпионата мира по хоккею снизился из-за отсутствия на турнире сборной России. Специалист прокомментировал заявление депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что телеканал «Матч ТВ» должен прекратить трансляции матчей чемпионата мира.

«Мне интересно смотреть голы, комбинации. Стараюсь не пропускать матчи между хорошими соперниками. Если игры поздно заканчиваются, тогда смотрю хайлайты на следующий день. С кем из хоккейных специалистов я ни разговаривал, всем это тоже интересно. Да и смотреть сейчас больше нечего, НХЛ ночью показывают.

Как можно оценить уровень турнира? Из-за отсутствия сборной России уровень упал. Нет дополнительной интриги, наша команда боролась бы за медали. Конечно, без России плохо и не такой интересный чемпионат мира.

Депутаты критикуют «Матч ТВ» за решение транслировать чемпионат мира? Думаю, что руководство телеканала должно ответить на критику и объяснить своё решение, чтобы всё всем было понятно. А политики всегда говорят о своём. Они не всегда думают о мнении болельщиков. Понятно, что сейчас спорт смешали с политикой, но ничего плохого в том, чтобы смотреть хоккей и чемпионат мира, нет. Никто из игроков на турнире негативно о нашей стране не высказывался», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

12 мая в Финляндии и Латвии начался чемпионат мира по хоккею – 2023. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.