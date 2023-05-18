Даррен Диц: благодарен ЦСКА за возможность быть частью этой легендарной команды

Защитник ЦСКА Даррен Диц рассказал о восстановлении и о том, как проходит его отпуск после чемпионского сезона.

«Мы с ребятами праздновали пару дней после последней игры. Конечно, после такого тяжёлого сезона и плей-офф всегда есть разные микротравмы, тело болит. Но, слава богу, избежал серьёзных травм и уже чувствую себя хорошо.

Мы с женой съездили в Дубай на пару дней, отметили там нашу годовщину и вернулись в Москву. Многие уже знают, что перед плей-офф у нас родилась дочка и во время важнейших матчей я редко её видел. Очень мало времени проводил дома, поэтому сейчас я дорожу и наслаждаюсь возможностью быть с ней. Провожу максимально время с семьёй.

За два сезона в ЦСКА — два трофея — прекрасный этап карьеры? Это не секрет, что ЦСКА ставит самую высокую задачу — выиграть Кубок. Это главная цель любого спортсмена — стать чемпионом. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за доверие, за возможность быть частью этой легендарной команды. Очень горжусь тем, чего мы вместе достигли в последние два года. Вернусь в следующем сезоне ещё заряженнее», — сказал Диц в интервью сайту ЦСКА.

29-летний игрок обороны в регулярке провёл 44 игры, в которых набрал 15 (5+10) очков. В плей-офф на счету Дица 27 встреч и 11 (4+7) результативных баллов.