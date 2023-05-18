Словенский форвард «Амура»: с Украины писали, что я продал их и уехал в КХЛ ради денег

Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг рассказал об отношении к нему после переезда в КХЛ и о том, что ждут от иностранных игроков в России.

«После трёх сезонов в АХЛ и того, как я не получил контракта в НХЛ, мне позвонил агент и сказал, что есть предложение от «Амура». Я решил поехать.

Из-за ситуации на Украине у меня не было сомнений в переходе, и я сразу решил, что поеду в КХЛ. Реакция на это была разной: многие поздравляли меня с попаданием в российскую лигу. Но пара бывших украинских одноклубников, с которыми я играл раньше, написали мне, что я продал их и поехал в Россию ради денег.

Когда ты приезжаешь в Россию иностранцем, у тебя будет возможность играть. И, конечно же, ты должен проявить себя. Они не заплатят за то, чтобы вы сидели здесь на скамейке.

Если, будучи иностранцем, не играть так, как ожидают, всё может быстро измениться. Здесь от иностранца ждут, что он будет забивать голы, отдавать голевые передачи, набирать очки… Но если ты ничего не покажешь в трёх-четырёх играх, тебя уже спрашивают, что происходит», — цитирует Дрозга Siol.