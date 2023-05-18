Панарин и Капризов — в списке главных разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic составил список главных разочарований плей-офф НХЛ — 2023. В рейтинг попали два российских хоккеиста: форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

«В этом году, после очередного сезона с 92 очками, Панарин не забил ни одного гола и сделал две передачи в семи матчах с «Нью-Джерси». Панарин не просто разочаровал своей игрой, но был одним из самых неэффективных игроков «Рейнджерс» в той серии. Смена тренера в «Нью-Йорке» должна помочь Панарину, потому что клуб не может позволить себе такого дорогого игрока, который постоянно исчезает в Кубке Стэнли.

Кирилл Капризов в атаке значит для «Миннесоты» всё. Он делал невероятные вещи, несмотря на то что у него не было высококлассного центрфорварда в звене. Результат действительно разочаровывает, но я бы не слишком беспокоился о Капризове. Во-первых, мы знаем, что он может выступать в плей-офф — в прошлом году он забил семь голов в шести играх первого раунда с «Сент-Луисом». Во-вторых, Капризов получил травму, пропустив большую часть последнего месяца регулярного сезона. То ли из-за перерыва, то ли из-за травмы, то ли из-за ударов Райана Сутера в начале серии Капризов не выглядел полностью здоровым. Его элитная работа на острие атаки — большая часть того, что делает его таким динамичным игроком — не выглядела прежней. В целом разочаровывающий плей-офф Капризова показал, насколько скудны «дикари» с точки зрения высококлассных форвардов», — написал журналист Харман Дайал в своей статье.

В список разочарований также попали игроки «Торонто Мэйпл Лифс»: Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер и Джон Таварес, Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Райан Ньюджент-Хопкинс, Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»), Витек Ванечек («Нью-Джерси Дэвилз»), Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»).