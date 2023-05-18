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Швеция на чемпионате мира разгромила сборную Венгрии, забросив семь шайб

Швеция на чемпионате мира разгромила сборную Венгрии, забросив семь шайб
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

На второй минуте первого периода Оскар Линдберг открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество шведской сборной. На восьмой минуте первого периода Роланд Киш отыграл одну шайбу. На 18-й минуте периода Деннис Эверберг сделал счёт 3:1.

На пятой минуте второго периода Андре Петерссон забросил четвёртую шайбу сборной Швеции в матче. В конце периода Йонатан Берггрен и Якоб де ла Роуз довели счёт до разгромного.

На девятой минуте третьей двадцатиминутки Лукас Рэймонд сделал счёт 7:1.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Швеция
0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм) – 01:33   0:2 де ла Роуз (Грундстрём) – 05:13 (sh)   1:2 Киш (Барталиш, Гарат) – 07:36   1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин) – 17:50   1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд) – 24:17 (pp)   1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен) – 37:37   1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес) – 38:20   1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес) – 48:48

Таким образом, Швеция одержала четвёртую победу подряд.

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