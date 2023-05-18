Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.
На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.
На 19-й минуте второго периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Давида Томашека размочил счёт в матче.
На четвёртой минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Давида Томашека и Иржи Смейкала восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Роман Червенка с передач Даниэля Воженилека и Яна Коштялека вывел сборную Чехии вперёд. На 12-й минуте периода Михал Кемпны с передач Владимира Соботки и Доминика Кубалика сделал счёт 4:2. В конце встречи Доминик Кубалик и Якуб Флек довели счёт до крупного.
- 18 мая 2023
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