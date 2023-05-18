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Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик

Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией, Кубалик оформил хет-трик
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.

На 19-й минуте второго периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Давида Томашека размочил счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Давида Томашека и Иржи Смейкала восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Роман Червенка с передач Даниэля Воженилека и Яна Коштялека вывел сборную Чехии вперёд. На 12-й минуте периода Михал Кемпны с передач Владимира Соботки и Доминика Кубалика сделал счёт 4:2. В конце встречи Доминик Кубалик и Якуб Флек довели счёт до крупного.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
6 : 2
Словения
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц) – 07:23   0:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 11:49 (pp)   1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек) – 38:19 (pp)   2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал) – 43:47 (pp)   3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек) – 45:00   4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик) – 51:12   5:2 Кубалик (Зборжил) – 57:49   6:2 Флек (Кемпны, Дворжак) – 58:56
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