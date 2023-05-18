«Чувствую эту политику ещё с 2016 года». Богданович — об отстранении России и Беларуси

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович рассказал про отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров.
«Я думаю, что время покажет, когда мы вернёмся в международные соревнования. Пока что-то комментировать — это только догадки. Мы продолжаем общаться с IIHF, со всеми поддерживаем отношения. Наши страны остались в элитном дивизионе на чемпионате мира даже с учётом того, что обе сборные уже второй год подряд в нём не участвуют. Надеемся на разум, здравый смысл, справедливость и на то, что спорт будет вне политики.
Удивлён ли я политическими решениями отстранить Россию и Беларусь? Я чувствую эту политику уже давно. Ещё с 2016 года. То, что было после, только подчеркнуло мои ощущения и понимание, как всё это необъективно.
Нужно ли белорусским и российским спортсменам ехать на соревнования под нейтральным флагом? Спортсмены — заложники ситуации. Им нужно заниматься любимым делом. А мы — функционеры — будем уже думать, как сделать так, чтобы ребятам было где соревноваться и где зарабатывать деньги», — приводят слова Богдановича «Известия».
В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.
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