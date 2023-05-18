Голкипер «Северстали» Самонов перешёл в «Салават Юлаев»

Голкипер «Северстали» Александр Самонов перешёл в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба. В череповецкую команду с денежной компенсацией отправляется нападающий Данил Аймурзин.
Напомним, контракт 27-летнего вратаря с череповецким клубом был рассчитан до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.
21-летний Аймурзин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за клуб с сезона-2020/2021. В минувшем сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах Континентальной хоккейной лиги.
«Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина уступила будущему победителю турнира — ЦСКА (3-4). «Салават» в первом раунде плей-офф КХЛ вылетел от «Адмирала» (2-4).
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