Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортдиректор «Салавата»: Самонов был ключевым среди всех доступных голкиперов на рынке

Спортдиректор «Салавата»: Самонов был ключевым среди всех доступных голкиперов на рынке
Комментарии

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с «Северсталью», в результате которого уфимский клуб получил голкипера Александра Самонова, а череповецкая команда — денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.

«Решение об обмене далось непросто. Мы понимали, что нам нужен сильный российский вратарь. Самонов был ключевым хоккеистом среди всех доступных голкиперов на трансферном рынке. Мы были не единственными, кто хотел видеть Александра в своей команде.

Нам непросто отпускать Данила Аймурзина. Это наш воспитанник. Когда появился вариант с обменом, мы поговорили с Данилом и поняли, что обмен в «Северсталь» в его интересах», – приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Голкипер «Северстали» Самонов перешёл в «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023