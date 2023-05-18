Спортдиректор «Салавата»: Самонов был ключевым среди всех доступных голкиперов на рынке

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с «Северсталью», в результате которого уфимский клуб получил голкипера Александра Самонова, а череповецкая команда — денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.

«Решение об обмене далось непросто. Мы понимали, что нам нужен сильный российский вратарь. Самонов был ключевым хоккеистом среди всех доступных голкиперов на трансферном рынке. Мы были не единственными, кто хотел видеть Александра в своей команде.

Нам непросто отпускать Данила Аймурзина. Это наш воспитанник. Когда появился вариант с обменом, мы поговорили с Данилом и поняли, что обмен в «Северсталь» в его интересах», – приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата Юлаева».