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Лидером рейтинга клубов по итогам сезона-2022/2023 в КХЛ стал ЦСКА

Лидером рейтинга клубов по итогам сезона-2022/2023 в КХЛ стал ЦСКА
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Сегодня, 18 мая, на совещании руководителей клубов КХЛ был представлен обновлённый рейтинг клубов, который впервые был обнародован в 2017 году.

Лидером рейтинга по итогам сезона-2022/2023 стал ЦСКА, выигравший второй Кубок Гагарина подряд. По показателю стоимости спортивного результата тройку лучших составили ЦСКА, «Северсталь» и «Торпедо». Подробный разбор рейтинга клубов будет опубликован на сайте КХЛ в ближайшее время.

Напомним, «Северсталь» в сезоне-2022/2023 вышла в плей-офф с седьмого места. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб уступил будущему победителю турнира — ЦСКА (3-4). «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ было сильнее московского «Динамо» 4-2. В полуфинале Западной конференции подопечные Игоря Ларионова уступили СКА 0-4.

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