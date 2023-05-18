Рене Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель возглавил судейскую комиссию Континентальной хоккейной лиги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента КХЛ Алексея Морозова.

«Судейскую комиссию возглавил Рене Фазель. Большой человек, согласился помочь нам. Он желает всегда помогать на условиях, что мы его услышим. Ему это интересно, он был на многих играх. Он отмечает качество игры и игроков, а также считает, что наше судейство одно из лучших в мире», — заявил Морозов.

Ранее Фазель не стал комментировать свою причастность к работе в КХЛ.

Напомним, 13 апреля 2023 года Морозов рассказывал, что Континентальная хоккейная лига будет привлекать бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля для решения проблем с судейством.