Президент КХЛ Морозов высказался о ситуации с задолженностью в «Салавате»
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с задолженностью в «Салавате Юлаеве».
«Сегодня поздравили с Владиславом Александровичем Третьяком друг друга с 15-летием с победы на ЧМ в Квебеке. Помню весь этот чемпионат мира, драматический финал. Такие моменты не забываются. В тот день осуществилась моя детская мечта. Сегодня небольшой юбилей.
Нас заверяют, что в ближайшую неделю проблемы с задолженностями «Салават» решит. Сейчас клуб не может регистрировать контракты, обмен производить может, если там не задействованы деньги», — цитирует Морозова Sport24.
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что ситуацию с долгами в команде решат на следующей неделе.
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