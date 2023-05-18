Президент КХЛ Морозов высказался о ситуации с задолженностью в «Салавате»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с задолженностью в «Салавате Юлаеве».

«Сегодня поздравили с Владиславом Александровичем Третьяком друг друга с 15-летием с победы на ЧМ в Квебеке. Помню весь этот чемпионат мира, драматический финал. Такие моменты не забываются. В тот день осуществилась моя детская мечта. Сегодня небольшой юбилей.

Нас заверяют, что в ближайшую неделю проблемы с задолженностями «Салават» решит. Сейчас клуб не может регистрировать контракты, обмен производить может, если там не задействованы деньги», — цитирует Морозова Sport24.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что ситуацию с долгами в команде решат на следующей неделе.