Морозов: с учётом переездов и перелётов, 82 матча в сезон КХЛ не уместятся
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о проведении Матча всех звёзд в сезоне-2023/2024, а также о том, что лига рассматривала увеличение матчей в регулярке.
«Место проведения Матча звёзд пока не утверждено. Он пройдёт, как и в этом году, перед Кубком Первого канала. Планируется одна пауза в чемпионате.
У нас контракты заканчиваются 30 апреля, плей-офф мы хотим видеть полноценный, из семи игр в каждой серии. С учётом переездов и перелётов, если мы начинаем с сентября, 82 матча не уместятся [в сезон]», — приводит слова Морозова ТАСС.
Напомним в структуре сезона-2023/2024 сказано, что регулярка продлится до 26 февраля, а команды вновь сыграют по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.
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