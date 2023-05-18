Гендиректор «Салавата» объяснил, почему клуб решил отказаться от подписания Рейдеборна

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему в клубе отказались от подписания контракта с голкипером ЦСКА Адамом Рейдеборном.

«Для нас было очень важно сохранить легионерскую ставку. Цена была нестрашная, но эти два показателя были для нас решающими», – приводит слова Баширова «БИЗНЕС Online».

Напомним, шведский вратарь выступает за ЦСКА уже второй сезон. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс». В прошедшем плей-офф голкипер показал 93% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.91.

Сегодня стало известно, что голкипер «Северстали» Александр Самонов перешёл в «Салават Юлаев» в результате обмена. В череповецкую команду с денежной компенсацией отправился нападающий Данил Аймурзин.