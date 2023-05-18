Гендиректор «Салавата» объяснил, почему клуб решил отказаться от подписания Рейдеборна
Поделиться
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему в клубе отказались от подписания контракта с голкипером ЦСКА Адамом Рейдеборном.
«Для нас было очень важно сохранить легионерскую ставку. Цена была нестрашная, но эти два показателя были для нас решающими», – приводит слова Баширова «БИЗНЕС Online».
Напомним, шведский вратарь выступает за ЦСКА уже второй сезон. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс». В прошедшем плей-офф голкипер показал 93% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.91.
Сегодня стало известно, что голкипер «Северстали» Александр Самонов перешёл в «Салават Юлаев» в результате обмена. В череповецкую команду с денежной компенсацией отправился нападающий Данил Аймурзин.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
20:57
-
20:48
-
20:39
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:43
-
19:43
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:39
-
18:28
-
18:01
-
17:38
-
17:25
-
17:03
-
16:57
-
16:42
-
16:36
-
16:26
-
16:09
-
15:56
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:35
-
12:10
Партнерский контент