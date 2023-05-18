Форвард Якупов: пока у меня нет понимания, чего хочет «Авангард»

Нападающий Наиль Якупов высказался о своём будущем. Напомним, 30 апреля 2023 года у хоккеиста закончился контракт с «Авангардом», и сейчас он неограниченно свободный агент.
«Останусь ли я на следующий сезон в «Авангарде», пока под вопросом. Мной интересуются два клуба? Да, есть два клуба.
В «Авангарде» хотел бы остаться, меня всё устраивало. Мне там нравилось. Когда ты знаешь команду, клуб, где бы ты ни был, тебе ничего не хочется менять. Пока у меня нет понимания, чего они хотят и кого хотят подписать.
Когда будет известно, где продолжу карьеру? Да хоть сейчас: сяду в машину, наберу. В любой момент может всё случиться, я открыт для звонков. У меня есть человек, который разговаривает с командами, с людьми. Не буду врать, если будет предложение, которое будет устраивать, то я подпишу», — цитирует Якупова «БИЗНЕС Online».
29-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф на счету Якупова 14 игр и 3 (1+2) результативных балла.
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