Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой Анастасией стали гостями церемонии закрытия сезона КХЛ.

Напомним, в рамках церемонии будут вручены несколько индивидуальных наград, включая приз лучшему вратарю, лучшему новичку, лучшему тренеру и самому ценному игроку регулярного чемпионата. Также будет объявлена символическая сборная сезона, определены новый обладатель приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева, лучший руководитель клуба и лучшие судьи сезона.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.



Ранее в рамках интервью Овечкин назвал символическую сборную своей мечты.