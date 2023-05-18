Овечкин с супругой Анастасией стали гостями церемонии закрытия сезона КХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой Анастасией стали гостями церемонии закрытия сезона КХЛ.
Напомним, в рамках церемонии будут вручены несколько индивидуальных наград, включая приз лучшему вратарю, лучшему новичку, лучшему тренеру и самому ценному игроку регулярного чемпионата. Также будет объявлена символическая сборная сезона, определены новый обладатель приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева, лучший руководитель клуба и лучшие судьи сезона.
В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.
Ранее в рамках интервью Овечкин назвал символическую сборную своей мечты.
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