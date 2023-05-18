Президент ЦСКА Есмантович признан лучшим руководителем сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги.

Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ.

«Тяжелейший год, тяжелейший результат. Но вера в людей, которые тебя окружают и делают с тобой одно дело, помогает. Любое соревнование превращается в сражение, а оно заканчивается результатом. Спасибо ребятам, команда просто огонь, большое спасибо Сергею Фёдорову за то давление, которое он выдержал. Мало того, что он был великим хоккеистом, он становится великим тренером», — цитирует Есмантовича сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Ранее Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.

11 мая 2023 года Есмантович сообщил, что в ближайшее время на Наблюдательном совете клуба решится вопрос об усилении текущего тренерского штаба армейцев.