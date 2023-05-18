Третьяк — о перекрёстном плей-офф в КХЛ: ФХР давно говорила — нужно находить что-то новое

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«ФХР давно говорила о том, что с каждым годом нужно находить что-то новое и интересное для болельщиков, чтобы они могли посмотреть новые команды, потому что сейчас одни и те же команды играют в своих дивизионах. У нас было предложение, и КХЛ поддержала его. Считаю, что это интересно. Всё надо делать для болельщиков, это шаг вперёд», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, сегодня, 18 мая, прошло совещание руководителей клубов КХЛ, на котором было утверждено проведение перекрёстного плей-офф в КХЛ, начиная со второго раунда. При прошлом формате плей-офф КХЛ в финале Кубка Гагарина встречались победители Восточной и Западной конференций.