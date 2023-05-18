Гребёнкин — обладатель приза имени Алексея Черепанова, вручаемого лучшему новичку сезона

Приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» сезона-2022/2023 получил Никита Гребёнкин из «Амура».
Прошедший сезон Гребёнкин начал в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур». За хабаровчан нападающий провёл 45 матчей, в которых набрал 26 очков и стал одним из лучших бомбардиров команды в сезоне. В сезоне Гребёнкин признавался лучшим новичком января и дважды — лучшим новичком недели.
«В первую очередь хочу сказать спасибо Василию Кошечкину, Сергею Мозякину и Данису Зарипову за то, что на них всегда равнялись и будут равняться в нашей магнитогорской школе. Передаю привет самым близким людям, которых я давно не видел, которые вложили в меня очень много сил – мам, пап, я в телеке (смеётся)», — приводит слова Гребёнкина КХЛ.
Кроме Гребёнкина, на приз «Лучшему новичку» претендовали Богдан Конюшков («Торпедо») и Степан Никулин («Локомотив»).
Хабаровский клуб в сезоне-2022/2023 не смог пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. «Амур» после 68 матчей набрал 69 результативных баллов и закончил регулярку на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 18 мая 2023
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