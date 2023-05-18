Швейцария пропустила первый гол на чемпионате мира
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Словакии. После второго периода счёт равный — 2:2.
Швейцарская сборная пропустила первую шайбу на текущем чемпионате мира. На шестой минуте второй двадцатиминутки Андрей Кудрна с передач Милоша Келемена и Рихарда Паника забросил шайбу в ворота швейцарского голкипера Роберта Майера.
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Перерыв
2 : 2
Словакия
1:0 Зигенталер (Мальгин, Хишир) – 05:07 2:0 Нидеррайтер (Амбюль) – 24:47 2:1 Кудрна (Келемен, Паник) – 25:08 2:2 Регенда (Окульяр, Княжко) – 39:29 (pp)
Напомним, в первых трёх встречах швейцарцы не пропустили ни разу, победив Словению (7:0), Норвегию (3:0) и Казахстан (5:0).
Швейцария впервые за 84 года начала чемпионат мира с трёх сухих побед. На первенстве мира в 1939 году швейцарцы заняли третье место, но стали лучшими на европейском континенте.
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