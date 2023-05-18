Швейцария пропустила первый гол на чемпионате мира

В Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Словакии. После второго периода счёт равный — 2:2.

Швейцарская сборная пропустила первую шайбу на текущем чемпионате мира. На шестой минуте второй двадцатиминутки Андрей Кудрна с передач Милоша Келемена и Рихарда Паника забросил шайбу в ворота швейцарского голкипера Роберта Майера.

Напомним, в первых трёх встречах швейцарцы не пропустили ни разу, победив Словению (7:0), Норвегию (3:0) и Казахстан (5:0).

Швейцария впервые за 84 года начала чемпионат мира с трёх сухих побед. На первенстве мира в 1939 году швейцарцы заняли третье место, но стали лучшими на европейском континенте.