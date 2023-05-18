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Германия одержала первую победу на чемпионате мира, одолев сборную Дании

Германия одержала первую победу на чемпионате мира, одолев сборную Дании
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Дании и Германии. Победу со счётом 6:4 одержали немцы.

На шестой минуте первого периода Матиас Лассен с передач Маркуса Лауридсена и Николая Элерса открыл счёт в матче.

На 10-й минуте второго периода Джон-Джейсон Петерка с передачи Кая Висмана восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александер Эль с передач Морица Мюллера и Морица Зайдера вывел сборную Германии вперёд. На 18-й минуте периода Мориц Мюллер с передач Марцеля Нёбельса и Джона-Джейсона Петерки сделал счёт 3:1. За 23 секунды до конца периода Матиас Бау с передач Андерса Крогсгора и Кристиана Вайсе Матиасена сократил отставание Дании до минимума.

На 16-й минуте третьего периода Кристиан Вайсе Матиасен с передач Ника Олесена и Никласа Андерсена сделал счёт 3:3, однако спустя 20 секунд Йонас Мюллер с передач Кая Висмана и Войцеха Стаховяка вновь вывел сборную Германии вперёд. В конце третьего периода Марцель Нёбельс забросил в пустые ворота датчан пятую шайбу. На последней минуте матча Маркус Лауридсен сделал счёт 5:4. Окончательный счёт установил Нико Штурм.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 6
Германия
1:0 Лассен (Лауридсен, Элерс) – 05:39   1:1 Петерка (Висман) – 29:12   1:2 Эль (Мюллер, Зайдер) – 31:08   1:3 Мюллер (Нёбельс, Петерка) – 37:51   2:3 Бау (Крогсгор, Вайсе Матиасен) – 39:37   3:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Андерсен) – 55:01   3:4 Мюллер (Висман, Стаховяк) – 55:21   3:5 Нёбельс (Штурм) – 58:56 (pp)   4:5 Вайсе Матиасен (Лауридсен, Кох) – 59:28 (6x5)   4:6 Штурм – 59:35 (en)
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