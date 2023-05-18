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Овечкин: было бы классно сыграть за сборную под руководством Фёдорова

Овечкин: было бы классно сыграть за сборную под руководством Фёдорова
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы выступить за сборную России под руководством главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

«Сергей Викторович — красавец. Он величайший игрок, который становится великим тренером. Не знаю, что будет дальше. Может, он будет и сборную России тренировать. Я рад за него, за ЦСКА, за всех своих знакомых и друзей, кто выиграл призы.

Мечтаю ли сыграть за сборную под руководством Фёдорова? Было бы классно. Но со всей ситуацией, когда нам запрещают играть на чемпионате мира и Олимпийских играх, остаётся только ждать, чтобы нас скорее пустили обратно. От нас ничего не зависит», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Фёдоров вместе с ЦСКА завоевал Кубок Гагарина второй сезон подряд.

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