Овечкин: было бы классно сыграть за сборную под руководством Фёдорова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы выступить за сборную России под руководством главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.

«Сергей Викторович — красавец. Он величайший игрок, который становится великим тренером. Не знаю, что будет дальше. Может, он будет и сборную России тренировать. Я рад за него, за ЦСКА, за всех своих знакомых и друзей, кто выиграл призы.

Мечтаю ли сыграть за сборную под руководством Фёдорова? Было бы классно. Но со всей ситуацией, когда нам запрещают играть на чемпионате мира и Олимпийских играх, остаётся только ждать, чтобы нас скорее пустили обратно. От нас ничего не зависит», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Фёдоров вместе с ЦСКА завоевал Кубок Гагарина второй сезон подряд.