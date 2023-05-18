Шелянин — лучший лайнсмен КХЛ, он пропустил полтора сезона из-за травмы и не мог ходить

Рене Фазель, руководивший Международной федерацией хоккея на протяжении 27 лет, вручил призы имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского — для главного и линейного арбитров. Лучшим главным судьёй стал Алексей Белов, а линейным — Сергей Шелянин. Шелянин работает в КХЛ со второго сезона, Белов — и вовсе с самого первого, они обслужили, соответственно, 766 и 837 матчей, в том числе более сотни (у каждого) — кубковых. Ранее Шелянин из-за травмы пропустил полтора сезона и не мог ходить.
«Пропустил полтора сезона, была травма, но спасибо семье, жене. Она ждёт, не увлекается хоккеем, и для неё главное – получить сообщение, что я без травмы и лечу домой. Спасибо ребятам, которые в тяжёлой ситуации меня поддержали, нашли врачей и вернули меня, парни, я не сдался, спасибо вам огромное!» — цитирует Шелянина официальный сайт КХЛ.
- 18 мая 2023
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