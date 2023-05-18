«На моей памяти такого не было». Овечкин — о череде травм «Вашингтона» в сезоне-2022/2023

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова Матвея Мичкова относительно драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года и рассказал об итогах сезона для «столичных».

«Мичков правильно говорит, что от него ничего не зависит. Это выбор генерального менеджера, скаутская работа. Кого выберет «Вашингтон» — это в любом случае будет высокий номер на драфте. Это дорогого стоит.

Что касается нового тренера «Кэпиталз», то важно, чтобы было взаимопонимание и понимание, куда идти дальше. Прошлый сезон мы, к сожалению, провалили. На моей памяти не было такого, что мы весь сезон не можем отыграть полным составом. Всегда кто-то был травмирован. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше.

Мои планы на лето — отдыхать. Сыграть за футбольное «Динамо»? Я только приехал, дайте мне отдохнуть», — цитирует Овечкина «РИА Новости Спорт».

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов.