Болельщик заснул во время четвёртого овертайма в матче «Каролины» и «Флориды»
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Завершился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Победу на последней минуте четвёртого овертайма одержала «Флорида» со счётом 3:2.
Победный гол «Флориды» был забит уже к двум часам ночи по местному времени в Роли. По ходу матча многие болельщики не могли удержаться и засыпали прямо на трибунах. В конце четвёртого овертайма в объектив камеры попал спящий болельщик.
Отметим, что матч стал рекордным по продолжительности для обеих клубов. Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил форвард «Флориды» Мэттью Ткачук.
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