Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

63 сейва Бобровского помогли «Флориде» вырвать победу у «Каролины» в четвёртом овертайме

63 сейва Бобровского помогли «Флориде» вырвать победу у «Каролины» в четвёртом овертайме
Комментарии

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам.

Отметим, что матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.

Материалы по теме
Бобровский — третий вратарь НХЛ с 1956 года с 50 сейвами в двух матчах плей-офф подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023