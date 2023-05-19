63 сейва Бобровского помогли «Флориде» вырвать победу у «Каролины» в четвёртом овертайме

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам.

Отметим, что матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.