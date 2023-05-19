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Видео победного гола Ткачука на последней минуте четвёртого овертайма матча с «Каролиной»

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук с передачи Сэма Беннетта. Форварды «Пантерз» отлично сработали в прессинге в чужой зоне и заставили ошибиться защитников «Каролины». Беннетт моментально доставил шайбу на пятачок, откуда Ткачук хлёстким кистевым броском поразил верхний угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» повела в серии со счётом 1-0.