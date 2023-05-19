Матч «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.
Общее время матча составило 139 минут и 47 секунд. Этот результат является шестым в истории НХЛ по времени продолжительности матча.
Первая пятёрка самых продолжительных матчей в истории НХЛ выглядит следующим образом.
1. «Детройт» — «Монреаль», 176 минут и 30 секунд, 24 марта 1936 года.
2. «Торонто» — «Бостон», 164 минуты и 46 секунд, 3 апреля 1933 года.
3. «Филадельфия» — «Питтсбург», 152 минуты и 1 секунда, 4 мая 2000 года.
4. «Тампа-Бэй» — «Коламбус», 150 минут и 27 секунд, 11 августа 2020 года.
5. «Анахайм» — «Даллас», 140 минут и 48 секунд, 24 апреля 2003 года.
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