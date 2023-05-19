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Матч «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ

Матч «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ
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Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Общее время матча составило 139 минут и 47 секунд. Этот результат является шестым в истории НХЛ по времени продолжительности матча.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Первая пятёрка самых продолжительных матчей в истории НХЛ выглядит следующим образом.

1. «Детройт» — «Монреаль», 176 минут и 30 секунд, 24 марта 1936 года.
2. «Торонто» — «Бостон», 164 минуты и 46 секунд, 3 апреля 1933 года.
3. «Филадельфия» — «Питтсбург», 152 минуты и 1 секунда, 4 мая 2000 года.
4. «Тампа-Бэй» — «Коламбус», 150 минут и 27 секунд, 11 августа 2020 года.
5. «Анахайм» — «Даллас», 140 минут и 48 секунд, 24 апреля 2003 года.

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