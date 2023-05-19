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Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству отражённых бросков в одном матче

Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству отражённых бросков в одном матче
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Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам. Таким образом, россиянин установил новый клубный рекорд «Пантерз» по количеству отражённых бросков в матче. Ранее рекорд принадлежал легендарному вратарю Роберто Луонго, который в матче с «Детройтом» 27 февраля 2002 года сделал 57 сейвов.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Отметим, что матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.

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