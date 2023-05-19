Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству отражённых бросков в одном матче

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам. Таким образом, россиянин установил новый клубный рекорд «Пантерз» по количеству отражённых бросков в матче. Ранее рекорд принадлежал легендарному вратарю Роберто Луонго, который в матче с «Детройтом» 27 февраля 2002 года сделал 57 сейвов.

Отметим, что матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.