Эмоции игроков «Флориды» после победного гола в овертайме

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук с передачи Сэма Беннетта. Сразу после гола хоккеисты «Пантерз» высыпали на лёд, а автор победного гола сразу отправился в раздевалку.

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Отметим, что матч стал шестым по продолжительности в истории НХЛ. Обе команды обновили свои клубные рекорды по продолжительности матчей.