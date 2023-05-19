Эмоции игроков «Флориды» после победного гола в овертайме
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Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.
Победный гол на последней минуте четвёртого овертайма забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук с передачи Сэма Беннетта. Сразу после гола хоккеисты «Пантерз» высыпали на лёд, а автор победного гола сразу отправился в раздевалку.
Отметим, что матч стал шестым по продолжительности в истории НХЛ. Обе команды обновили свои клубные рекорды по продолжительности матчей.
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