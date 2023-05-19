«Самый любимый гол в жизни». Ткачук — о победной шайбе в четвёртом овертайме с «Каролиной»
Поделиться
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился эмоциями от победной шайбы в первом матче серии с «Каролиной». Форвард забил гол на последней минуте четвёртого овертайма и принёс «Пантерз» первую победу в серии. Матч завершился около двух часов ночи по местному времени.
«Эта победа была добыта общими усилиями. Я рад наконец-то покинуть это место, я ещё успею на автобус в 2:35 (смеётся). Хочу поскорее добраться до отеля, поесть и лечь спать. Ребята в раздевалке пили «Ред Булл» и ели пиццу перед четвёртым овертаймом. Было весело на это смотреть.
Моя победная шайба? Теперь это мой самый любимый гол в жизни», — цитирует Ткачука Sportsnet.
Следующий матч серии пройдёт 21 мая на площадке «Каролины».
Комментарии
- 19 мая 2023
-
10:40
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
08:21
-
08:09
-
08:08
-
07:41
-
07:29
-
07:25
-
06:16
- 18 мая 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
22:32
-
22:09
-
21:55
-
21:50
-
21:43
-
21:35
Партнерский контент