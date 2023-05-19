«Самый любимый гол в жизни». Ткачук — о победной шайбе в четвёртом овертайме с «Каролиной»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук поделился эмоциями от победной шайбы в первом матче серии с «Каролиной». Форвард забил гол на последней минуте четвёртого овертайма и принёс «Пантерз» первую победу в серии. Матч завершился около двух часов ночи по местному времени.

«Эта победа была добыта общими усилиями. Я рад наконец-то покинуть это место, я ещё успею на автобус в 2:35 (смеётся). Хочу поскорее добраться до отеля, поесть и лечь спать. Ребята в раздевалке пили «Ред Булл» и ели пиццу перед четвёртым овертаймом. Было весело на это смотреть.

Моя победная шайба? Теперь это мой самый любимый гол в жизни», — цитирует Ткачука Sportsnet.

Следующий матч серии пройдёт 21 мая на площадке «Каролины».