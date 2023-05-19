Бёрнс установил рекорд НХЛ по игровому времени для игроков 38 лет и старше
Поделиться
Защитник «Каролины» Брент Бёрнс в первом матче серии с «Флоридой» провёл на площадке 54 минуты и 43 секунды.
Таким образом, Бёрнс установил новый рекорд НХЛ по игровому времени для хоккеистов 38 лет и старше. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику «Бостона» Рэю Бурку, который провёл на площадке 53 минуты и 26 секунд 30 апреля 1999 года, будучи на 63 дня старше Бёрнса.
Защитник «Флориды» Брэндон Монтур провёл на площадке 57 минут и 27 секунд, что является наибольшим показателем среди всех полевых хоккеистов матча. Защитник показал лучший результат в истории клуба с 1998 года.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4) 1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5) 1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5) 2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4) 2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)
Благодаря этой победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч серии пройдёт 21 мая вновь на площадке «Каролины».
Комментарии
- 19 мая 2023
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
08:21
-
08:09
-
08:08
-
07:41
-
07:29
-
07:25
-
06:16
- 18 мая 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:41
Партнерский контент