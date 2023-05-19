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Бёрнс установил рекорд НХЛ по игровому времени для игроков 38 лет и старше

Бёрнс установил рекорд НХЛ по игровому времени для игроков 38 лет и старше
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Защитник «Каролины» Брент Бёрнс в первом матче серии с «Флоридой» провёл на площадке 54 минуты и 43 секунды.

Таким образом, Бёрнс установил новый рекорд НХЛ по игровому времени для хоккеистов 38 лет и старше. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику «Бостона» Рэю Бурку, который провёл на площадке 53 минуты и 26 секунд 30 апреля 1999 года, будучи на 63 дня старше Бёрнса.

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур провёл на площадке 57 минут и 27 секунд, что является наибольшим показателем среди всех полевых хоккеистов матча. Защитник показал лучший результат в истории клуба с 1998 года.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Благодаря этой победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч серии пройдёт 21 мая вновь на площадке «Каролины».

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