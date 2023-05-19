Бёрнс установил рекорд НХЛ по игровому времени для игроков 38 лет и старше

Защитник «Каролины» Брент Бёрнс в первом матче серии с «Флоридой» провёл на площадке 54 минуты и 43 секунды.

Таким образом, Бёрнс установил новый рекорд НХЛ по игровому времени для хоккеистов 38 лет и старше. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику «Бостона» Рэю Бурку, который провёл на площадке 53 минуты и 26 секунд 30 апреля 1999 года, будучи на 63 дня старше Бёрнса.

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур провёл на площадке 57 минут и 27 секунд, что является наибольшим показателем среди всех полевых хоккеистов матча. Защитник показал лучший результат в истории клуба с 1998 года.

Благодаря этой победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч серии пройдёт 21 мая вновь на площадке «Каролины».