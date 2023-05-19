«Каролина» снова проиграла рекордный матч в истории. 21 год назад её тренировал Пол Морис

В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Каролиной» и «Флоридой» в четвёртом овертайме победу одержали хоккеисты «Пантерз» со счётом 3:2.

Этот матч стал рекордным для обоих клубов по продолжительности. Примечательно, что в предыдущем рекордном матче «Каролина» также уступила. Это произошло в 2002 году в третьем матче финала Кубка Стэнли. Тогда нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов поразил ворота «Каролины» на 115-й минуте матча, принеся победу «красным крыльям».

Примечательно, что в том матче 21 год назад «Харрикейнз» тренировал совсем ещё молодой специалист – 35-летний уроженец Су-Сент-Мари Пол Морис, который является нынешним наставником «Флориды».

Благодаря победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Второй матч пройдёт 21 мая.