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«Каролина» снова проиграла рекордный матч в истории. 21 год назад её тренировал Пол Морис

«Каролина» снова проиграла рекордный матч в истории. 21 год назад её тренировал Пол Морис
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В первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Каролиной» и «Флоридой» в четвёртом овертайме победу одержали хоккеисты «Пантерз» со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Этот матч стал рекордным для обоих клубов по продолжительности. Примечательно, что в предыдущем рекордном матче «Каролина» также уступила. Это произошло в 2002 году в третьем матче финала Кубка Стэнли. Тогда нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов поразил ворота «Каролины» на 115-й минуте матча, принеся победу «красным крыльям».

Примечательно, что в том матче 21 год назад «Харрикейнз» тренировал совсем ещё молодой специалист – 35-летний уроженец Су-Сент-Мари Пол Морис, который является нынешним наставником «Флориды».

Благодаря победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Второй матч пройдёт 21 мая.

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