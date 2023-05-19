Защитник «Автомобилиста» Щемеров перешёл в «Амур», где подпишет двухлетний контракт
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«Автомобилист» не стал повторять контрактное предложение «Амура» защитнику Александру Щемерову, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента. Как сообщает пресс-служба «Амура», хоккеист перешёл в хабаровский клуб и вскоре подпишет двухлетний контракт.
В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны составил «-1».
Всего в КХЛ Щемеров провёл 184 матча, в которых отметился 21 очком — забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «-1».
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