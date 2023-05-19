«Спартак» подписал контракт с экс-нападающим новокузнецкого «Металлурга» Филиным

«Спартак» подписал контракт с нападающим Егором Филиным, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на два года и носит двусторонний характер. Также клуб заключил новый двусторонний контракт на два года с 24-летним нападающим Кириллом Кожевниковым.

В минувшем сезоне 23-летний Филин стал одним из главных открытий плей-офф ВХЛ, набрав 33 (10+23) очка при показателе полезности «+23» в 61 матче за «Металлург» из Новокузнецка. Нападающий имеет опыт выступлений за молодёжную сборную России, набрав 7 (5+2) очков в девяти матчах.

24-летний Кожевников в минувшем сезоне провёл 13 матчей за «Спартак» и забил дебютный гол в дерби с ЦСКА.