Карандин: раньше в «чёрном списке» финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь — Уфа

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил первые недели после открытия трансферного окна в КХЛ и отметил проблемы традиционных лидеров Восточной конференции — «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«У нас в Сибири много разговоров об «Авангарде». И о контрактных спорах группы ведущих игроков, и о тренерской ситуации. Мне, например, понравилось, как отработал Михаил Кравец. Но, насколько слышал, руководство за что-то зацепилось — и сделало ставку на возвращение Боба Хартли. Канадец вроде бы был готов работать, но с теми помощниками, которые раньше у него были, — прежде всего с Дмитрием Рябыкиным. Но тут уже упёрлось руководство, которому в прошедшем сезоне по вопросу Рябыкина не хватило терпения. В итоге, насколько понял, Омск находится на распутье. Но уже скоро лето, должна быть ясность во всех селекционных вопросах. Время работает не на «Авангард».

Уфа стала Хабаровском прошлых лет, судя по прессе, в «Салавате» регулярные задержки с бюджетом. Раньше в «чёрном списке» финансистов КХЛ был Дальний Восток, теперь — Уфа. Заложники этой ситуации — болельщики «Салавата» и главный тренер Виктор Козлов. Ожидания от Уфы — по традиции высокие, а играть ей по большому счёту некем. Тренерам для результата необходима хоть какая-то селекция, а её нет. Разве что «легендарного» Хо-Сэнга в очередной раз подписали — словно бы в издёвку. Если дело так пойдёт и дальше, то «Адмирал» с «Амуром» в таблице будут выше, чем «Авангард» с «Салаватом». Вот вам и вся тенденция», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Отметим, что за последние дни «Амур» усилился несколькими игроками, в том числе из клубов из верхней части таблицы лиги. «Авангард» и «Салават Юлаев» пока что слабо проявляют себя на трансферном рынке и находятся в поиске подходящих кандидатов на усиление клубов.