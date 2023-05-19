Сборная Латвии обыграла Словению, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей

Сегодня, 19 мая, состоялся матч чемпионата мира по хоккею. На «Арене-Рига» встретились сборные Латвии и Словении. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Латвии со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хозяева площадки: точным броском отметился Рихард Букартс (Андрис Джериньш, Микс Индрашис). Во втором периоде гости отыгрались: отличился Анже Куралт (Рок Тичар, Александар Маговац). Через несколько минут сборная Латвии вновь вышла вперёд благодаря Каспарсу Даугавиньшу (Увис Балинскис). Точный бросок Роберта Букартса (Джериньш) удвоил преимущество команды. Словения отыграла одну шайбу благодаря Михе Верличу (Ян Урбас), но большего добиться не смогла.

Латвия одержала третью победу подряд на чемпионате мира. У команды восемь очков и четвёртая строчка в группе B. Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.