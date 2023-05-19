«Торонто» объявил об уходе генерального менеджера Кайла Дубаса

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас, чей контракт с канадской командой истекает 30 июня, не получит новое соглашение. Об этом сообщил президент «Торонто» Брэндан Шэнахан.
«Я хотел бы поблагодарить Кайла за его непоколебимую преданность команде в течение последних девяти сезонов, в том числе его последние пять на посту генерального менеджера. Мы желаем Кайлу и его семье всего наилучшего и благодарим его за ценный вклад», — приводит слова Шэнахана пресс-служба «Торонто» на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который занимается поиском нового генменеджера. Специалист был назначен генменеджером «Торонто» в мае 2018 года. За это время канадский клуб выиграл лишь одну серию плей-офф и проиграл пять. При этом в нынешнем сезоне команда впервые за 19 лет прошла во второй раунд плей-офф.
- 19 мая 2023
-
19:38
-
19:15
-
18:33
-
18:26
-
18:04
-
17:18
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:55
-
10:40
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:09