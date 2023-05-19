«Торонто» объявил об уходе генерального менеджера Кайла Дубаса

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас, чей контракт с канадской командой истекает 30 июня, не получит новое соглашение. Об этом сообщил президент «Торонто» Брэндан Шэнахан.

«Я хотел бы поблагодарить Кайла за его непоколебимую преданность команде в течение последних девяти сезонов, в том числе его последние пять на посту генерального менеджера. Мы желаем Кайлу и его семье всего наилучшего и благодарим его за ценный вклад», — приводит слова Шэнахана пресс-служба «Торонто» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который занимается поиском нового генменеджера. Специалист был назначен генменеджером «Торонто» в мае 2018 года. За это время канадский клуб выиграл лишь одну серию плей-офф и проиграл пять. При этом в нынешнем сезоне команда впервые за 19 лет прошла во второй раунд плей-офф.