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Стаал — о поражении от «Флориды»: чёрт возьми, настоящая битва. Таким будет каждый матч

Стаал — о поражении от «Флориды»: чёрт возьми, настоящая битва. Таким будет каждый матч
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Капитан и нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал высказался после поражения от «Флориды Пантерз» (2:3 ОТ) в первом матче плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Очевидно, что у нас был шанс выиграть. Думаю, это была, чёрт возьми, настоящая битва. Так будет в каждой игре с «Флоридой». Это хоккейный плей-офф, совершенно не удивлён, что этот матч получился таким», — приводит слова Стаала пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Встреча между «Харрикейнз» и «Пантерз» закончилась на 19 минуте 47 секунде четвёртого овертайма. Это шестой по продолжительности матч в истории НХЛ и первый для обеих команд. Второй матч серии между «Каролиной» и «Флоридой» пройдёт 21 мая.

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