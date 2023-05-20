Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 20 мая

Сегодня, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии состоится шесть матчей.
Группа А
США — Дания — 12:20 мск
Австрия — Финляндия — 16:20 мск
Швеция — Франция — 18:20 мск
США выиграли все четыре матча на чемпионате мира и уверенно занимают первое место в своей группе. Дания проиграла Германии, а в остальных матчах одержала победу. Датчане идут на четвёртой строчке.
Австрия проиграла все пять матчей на ЧМ-2023, но сумела перевести в овертайм лишь игру со Францией (1:2). У австрийцев одно очко и последняя строчка в турнирной таблице. Финляндия одержала три победы в пяти матчах. У команды третья строчка.
Швеция одержала победы во всех четырёх матчах на турнире и идёт в турнирной таблице на второй строчке. Франция проиграла в трёх из четырёх встреч и занимает шестую строчку.
Группа В
Норвегия — Чехия — 12:20 мск
Канада — Швейцария — 16:20 мск
Казахстан — Латвия — 18:20 мск
Норвегия сумела одержать лишь одну победу в четырёх матчах и занимает в турнирной таблице шестое место. У Чехии три победы и третья строчка.
Канада и Швейцария — две команды, одержавшие победы во всех четырёх матчах. Швейцарцы набрали на очко больше, так как все свои матчи выиграли в основное время.
У Казахстана две победы в пяти матчах ЧМ-2023 и шестое место. Латвия одержала три победы в пяти матчах: у неё четвёртая строчка.
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